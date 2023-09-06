Игорь Крутой выставил Николаева в дурном свете

Уже несколько лет Игорь Николаев живет душа в душу с Юлией Проскуряковой, а на возникающие от фанатов предположения о разводе пара обычно не реагирует. Только вот избавиться от слухов никак не получается, иногда подводят даже приятели.

Так, Игорь Николаев близко дружит с коллегой по цеху Игорем Крутым, и недавно музыканты начали сотрудничество с новой певицей Сашей Воробьевой.

Композиторы написали для юной артистки хит «Прости», о чем Крутой поспешил сообщить в своем Telegram-канале.

«Друзья! Представляю вам премьеру видеоклипа Саши Воробьевой на песню «Прости» (муз. И. Крутой, ст. И. Николаев)», – прокомментировал свежий пост Игорь Крутой.

Этим действием он подтвердил, что и его приятель Николаев тесно связан со стройной блондинкой.

На черно-белых кадрах девушка с роскошными локонами и декольте демонстрирует вокал. При этом сам Игорь Николаев не раз публиковал в Сети эффектные фото Воробьевой.

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