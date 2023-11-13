Игорь Крутой появился на людях после слухов о страшной болезни

Похудевший Игорь Крутой появился на кинопремьере после слухов о болезни, об этом сообщает Kp.ru.

В последнее время Игорь Крутой стал редким гостем светских мероприятий. Музыкальный продюсер и композитор практически не появляется и на телевидении. Ходили слухи о том, что у Крутого серьезные проблемы со здоровьем. В окружении композитора рассказывали, что у него диабет.

«Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов», - сообщал источник.

Накануне в Москве в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма-оперы «Пиковая дама». Среди гостей был замечен и Игорь Крутой. Он заметно постройнел. Для красной дорожки Крутой выбрал строгий пиджак и серую водолазку. От общения с прессой Крутой отказался, недолго попозировав перед камерами.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой выставил Николаева в дурном свете.