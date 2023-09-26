«Игнорирует»: Королева пожаловалась на поведение Николаева после развода

Певица Наташа Королева раскрыла, в каких отношениях сейчас находится с бывшем мужем и коллегой Игорем Николаевым. Несмотря на то, что экс-супруги стараются делать вид, что между ними нет никакого недопонимания, на самом деле композитор исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» предпочитает избегать.

Королева стала главной звездой выпуска шоу «Сегодня вечером», посвященного ее юбилею. В студию пригласили многих друзей и близких певицы, однако одного гостя специально засекретили. Ведущий предложил Наташе самой угадать, кто же пришел ради нее на съемки, и она ответила, что вариантов особо нет. Раз речь о продюсере, то это Марта Могилевская, предположила артистка.

«Все-таки это Марта, потому что Игорь… он как-то игнорирует мою компанию», - поделилась Королева в эфире.

Напомним, что Николаев не появился и на празднике бывшей жены, который прошел в мае. По слухам, причиной стало то, что он так и не смог наладить отношения с Наташей после расставания.

К слову, на данный момент композитор находится в больнице, куда был доставлен из-за проблем с сердцем. Он пережил серьезную операцию и сейчас уже постепенно восстанавливается.

Ранее Наташа Королева забрала сына от Тарзана и улетела к матери в США.

Источник: шоу «Сегодня вечером», Первый канал.