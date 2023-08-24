И снова папа: молодая жена Прилучного намекнула на пополнение в семье

Актер Павел Прилучный после рождения третьего ребенка полностью погрузился в семью. Сейчас он старается проводить как можно больше времени как с детьми от первого брака с Агатой Муцениеце, так и с супругой, и с маленьким сыном. Поклонники постоянно удивляются, как ему удается успевать уделять всем внимание, так еще и сниматься в кино. Однако, возможно, в скором времени звезде «Мажора» придется еще более непросто.

Во время последней прогулки с детьми молодая жена Прилучного Зепюр Брутян намекнула фанатам, что в их семье может быть пополнение. Причем на малыша ее уговорили сын и дочь Павла Мия и Тимофей. Да и сама артистка не была особо против. Тем более, что речь идет не о ребенке, а о щенке.

Отметим, что Зепюр, как и ее муж, сильно любит животных, в особенности собак. Именно поэтому долго просить ее взять в семью питомца не нужно. Брутян была счастлива еще в начале отношений с Прилучным, когда они приобрели домой пса. И новому малышу она также была бы рада. Вот только взяла она в итоге его к себе или нет, пока неизвестно.

Ранее Ольга Бузова столкнулась с критикой в Сети из-за лишнего веса.