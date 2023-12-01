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20:00, 01 декабря 2023
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«И мальчика, и девочку»: 54-летняя Татьяна Буланова готова родить двойню

«И мальчика, и девочку»: 54-летняя Татьяна Буланова готова родить двойню

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

54-летняя певица Татьяна Буланова заявила о готовности родить двойню. Несколько лет назад она заморозила яйцеклетку.

В программе «Судьба человека» артиста говорила: «В идеале и мальчика, и девочку хотим».

Булановой мечтает о девочке, а ее муж Валерий Руднев – о мальчике, планирует вырастить из него спортсмена.

На вопрос Kp.ru, кто будет помогать в случае рождения детей, Буланова ответила: «Ну, когда дети будут, тогда и решим. Это очень интимная тема. Как Бог даст».

Певица призналась, что после рождения двоих сыновей не сидела в декрете, «со сценой не расставалась», говорит певица.

Гинеколог Владимир Литвинов рассказал, что у артистки есть возможность выносить ребенка, однако маловероятна беременность со своими яйцеклетками. Единственное, что нужно помнить Булановой, нагрузка на органы и ткани в ее возрасте возрастает в 5-6 раз.

Ранее исполнительница рассказала, что со вторым мужем ее не всегда пускали в рестораны. В чем причина, читайте тут.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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