НАШ ШОУБИЗ
16:00, 07 августа 2023
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Гузеева сильно удивилась, увидев обновленный пресс Филиппа Киркорова

Гузеева сильно удивилась, увидев обновленный пресс Филиппа Киркорова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался в соцсетях своей фигурой после пластики от скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

«Если про тебя идут слухи, значит ты – личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших», – отметил Киркоров.

Подписчики остались в восторге от свежих кадров звезды эстрады. Свое восхищение выразила и телеведущая Лариса Гузеева.

«Круто! Браво! Это уважение к себе и зрителю», – прокомментировала она.

Филипп Киркоров сделал пластическую операцию еще в декабре прошлого года. Артист объяснил свой поступок тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Кроме того, он решился на липосакцию и коррекцию фигуры.

Ранее мы писали, что актриса Кристина Асмус сообщила о беременности.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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