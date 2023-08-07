Гузеева сильно удивилась, увидев обновленный пресс Филиппа Киркорова

Эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался в соцсетях своей фигурой после пластики от скандально известного хирурга Тимура Хайдарова.

«Если про тебя идут слухи, значит ты – личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших», – отметил Киркоров.

Подписчики остались в восторге от свежих кадров звезды эстрады. Свое восхищение выразила и телеведущая Лариса Гузеева.

«Круто! Браво! Это уважение к себе и зрителю», – прокомментировала она.

Филипп Киркоров сделал пластическую операцию еще в декабре прошлого года. Артист объяснил свой поступок тем, что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Кроме того, он решился на липосакцию и коррекцию фигуры.

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