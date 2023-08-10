Гузеева была права: Лариса Долина опозорилась в погоне за молодостью
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Певица Лариса Долина решила сменить стиль одежды на молодежный, чем вызвала гнев поклонников.
Знаменитость опубликовала в социальных сетях видео. На кадрах видно, как звезда работает над записью совместной композиции с участником шоу «Голос» Иваном Чебановым. Поклонники обратили внимание на наряд Долиной. Она появилась на репетиции в высоких джинсовых сапогах с «дырами», мини-юбке и футболке на одно плечо. В руках у артистки была молодежная сумка с необычным дизайном.
Фанаты не оценили ее образ.
«Такие наряды в 67 лет носить неуместно. Ее образ назвали жалким, смешным и нелепым», – говорится в сообщении.
Кроме этого, певице напомнили цитату Ларисы Гузеевой: «Ничто так не старит женщину, как подростковый рюкзачок».
Ранее была обнародована настоящая фамилия Ларисы Долиной.