Гузеева была права: Лариса Долина опозорилась в погоне за молодостью

Певица Лариса Долина решила сменить стиль одежды на молодежный, чем вызвала гнев поклонников.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях видео. На кадрах видно, как звезда работает над записью совместной композиции с участником шоу «Голос» Иваном Чебановым. Поклонники обратили внимание на наряд Долиной. Она появилась на репетиции в высоких джинсовых сапогах с «дырами», мини-юбке и футболке на одно плечо. В руках у артистки была молодежная сумка с необычным дизайном.

Фанаты не оценили ее образ.

«Такие наряды в 67 лет носить неуместно. Ее образ назвали жалким, смешным и нелепым», – говорится в сообщении.

Кроме этого, певице напомнили цитату Ларисы Гузеевой: «Ничто так не старит женщину, как подростковый рюкзачок».

Ранее была обнародована настоящая фамилия Ларисы Долиной.