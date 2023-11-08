Гуляет и не бывает одна: как живет Александра Пахмутова после смерти мужа

Композитор Александра Пахмутова стала выходить на улицу и общается с друзьями. Никакой депрессии у вдовы нет. Об этом заявил певец и друг семьи Юлиан.

По его словам, с Пахмутовой все в порядке, а слухи о депрессии сильно преувеличены.

«Она держится хорошо, молодец. Гуляет. Родственники все время с ней рядом, она не бывает одна», - сказал Юлиан сайту Woman.ru.

Певец призвал оставить Пахмутову в покое и не трогать ее. Юлиан назвал неправильными и нечестными спекуляции о состоянии вдовы.

«Я буквально вчера с ней говорил, все в порядке, все прекрасно», - рассказал артист.

Напомним, в сентябре Пахмутова потеряла мужа – поэта-песенника Николая Добронравова. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что 93-летняя Пахмутова вернулась к работе.