Готовит что-то секретное: Пугачева приезжала в Россию ради тайного музыкального проекта

Певица Алла Пугачева не так давно побывала в России, чем наделала много шума. Всем не давал покоя вопрос — зачем Примадонна вернулась на родину, хоть и ненадолго. Одним из ее дел, скорее всего, является секретный музыкальный проект, пишет mk.ru.

За время своей поездки в Россию звезда посетила звукозаписывающую студию, что было воспринято как скорое продолжение эстрадной деятельности. Однако потом стало, что песни эти «для друзей» и никакого возвращения не планируется.

Тем не менее Пугачева вряд ли могла проделать такой путь ради чего-то несерьезного, считают журналисты. По всей видимости, у нее в планах устроить некий песенный демарш, материал для которого звезда собирала уже достаточно давно. К тому же Кристина Орбакайте предупреждала в этом году на дне рождения матери, что «Алла будет петь».

Ранее стало известно, что Примадонне пришлось пересесть из личного вагона в стандартное VIP-купе за 30 тысяч рублей. Таким образом добиралась в Москву из Псковской области.