Готов одеться в Деда Мороза: стало известно, сколько Якубович требует за новогодние корпоративы

Леонид Якубович готов выступить на корпоративах за 2,2 млн рублей, об этом сообщает Абзац.

Как стало известно журналистам, звезда «‎Поле чудес» запрашивает за четырехчасовое выступление на новогодних корпоративах 2,2 миллиона рублей. При этом сумма не учитывает требования из стандартного райдера артиста - суточные, перелет, проживание, питание и т.д.

Отмечается, что Леонид Аркадьевич готов за эти деньги облачиться в костюм Деда Мороза. А вот выступать в роли ведущего «‎Поле чудес» на частных мероприятиях он отказывается даже за доплату.

Напомним, Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «‎Поле чудес» с ноября 1991 года.

Ранее мы писали о том, что Меладзе и Джанабаева подняли ценники за новогодние корпоративы.