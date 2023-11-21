НАШ ШОУБИЗ
18:00, 21 ноября 2023
1 мин.

Готов одеться в Деда Мороза: стало известно, сколько Якубович требует за новогодние корпоративы

Готов одеться в Деда Мороза: стало известно, сколько Якубович требует за новогодние корпоративы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Леонид Якубович готов выступить на корпоративах за 2,2 млн рублей, об этом сообщает Абзац.

Как стало известно журналистам, звезда «‎Поле чудес» запрашивает за четырехчасовое выступление на новогодних корпоративах 2,2 миллиона рублей. При этом сумма не учитывает требования из стандартного райдера артиста - суточные, перелет, проживание, питание и т.д.

Отмечается, что Леонид Аркадьевич готов за эти деньги облачиться в костюм Деда Мороза. А вот выступать в роли ведущего «‎Поле чудес» на частных мероприятиях он отказывается даже за доплату.

Напомним, Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «‎Поле чудес» с ноября 1991 года.

Ранее мы писали о том, что Меладзе и Джанабаева подняли ценники за новогодние корпоративы.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#новости шоу-бизнеса
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.