«Господи, не трогай меня!»: с Пугачевой произошло ЧП прямо на борту самолета

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева страдает от аэрофобии. Певица предпочитает путешествовать наземным транспортом. Даже в Юрмалу знаменитость добирается на поезде, хотя это занимает больше времени. Однако несколько лет назад исполнительница хита «Арлекино» смогла побороть свой страх ради наследников.

Когда Лизе и Гарри было 3 года, Пугачева решила вывезти их на отдых. Поняв, что маленькие дети не смогут долго быть в пути, певица купила билеты на самолет. Сев в воздушное судно, Алла Борисовна испытала панику. Вот почему она начала читать молитву.

«Господи, не трогай меня! Я же еще не написала мемуары», — взмолилась артистка.

Ранее мы писали о том, что постаревшую Аллу Пугачеву заметили за игрой в казино Юрмалы. Подробности смотрите в этой статье.