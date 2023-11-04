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22:00, 04 ноября 2023
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Годы взяли свое: что стало с голливудской любовницей Андрея Кончаловского

Годы взяли свое: что стало с голливудской любовницей Андрея Кончаловского

© Freepik

Режиссер Андрей Кончаловский больше года жил с американской актрисой Ширли Маклейн. Их романтические отношения завязались еще в 1980-х, когда Кончаловский разошелся с Вивиан Годе. Об этом сообщает Киноафиша.

В тот момент Маклейн уже была иконой стиля. Несмотря на толпы поклонников, девушка сделала выбор в пользу советского режиссера. Однако есть предположение, что актрисой двигали вовсе не пылкие чувства, а модные веяния.

При этом близкое окружение пары утверждало, что в их отношениях действительно была страсть и любовь. Причиной расставания стали частые ссоры.

Сейчас Ширли Маклейн уже 89 лет. Годы взяли свое, но, несмотря на это, у голливудской звезды остались точеные черты лица. Ее отличают выразительные большие глаза и аккуратный аристократический нос.

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