НАШ ШОУБИЗ
05:00, 22 августа 2023
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Годы берут свое: постаревшая Орбакайте показала морщинистое лицо

Годы берут свое: постаревшая Орбакайте показала морщинистое лицо

© Из профиля Instagram* Орбакайте (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Известно, что после отпуска Кристина Орбакайте отправилась на заработки в Израиль. Певица поделилась роликом и рассказала, в каких южных городах состоятся ее концерты. Также Кристина добавила: в ближайшем времени она не планирует выступлений в России.

К слову, для записи видео артистка воспользовалась фильтрами, которые омолаживают внешность. Из-за этого лицо певицы выглядело помолодевшим, чего не скажешь о ее шее и зоне декольте. Дело в том, что на этих частях тела, а также в зоне вокруг глаз фильтры не сработали. На контрасте с лицом стали заметны морщины Кристины и пигментные пятна.

Посмотрев публикацию знаменитости, поклонники негативно отреагировали. «Зря она под деревом расположилась. Тень добавила ужаса и без того страшной картинке», — высказались пользователи Сети.

Источник фото:Из профиля Instagram* Орбакайте (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:«7Дней.ru»
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