Годится в дочери: журналисты раскрыли личность новой возлюбленной Максима Виторгана

Максим Виторган встречается с 23-летней выпускницей МГИМО, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актера Максима Виторгана сняли папарацци с его новой возлюбленной. Отмечается, что пару поймали после спектакля театре «Квартет», где он играет главную роль. Судя по кадрам, Виторган прогуливался с девушкой по центру Москвы держась за руку и обнимал ее, пока возлюбленная ждала такси.

Как выяснили журналисты, новой пассией Виторгана оказалась 23-летняя выпускница МГИМО, она младше актера на 28 лет и является ровесницей сына артиста. Девушка родилась в Кургане и училась по направлению «Политическая психология и конфликтологи», а сейчас преподает английский дошкольникам.