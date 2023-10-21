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00:00, 21 октября 2023
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Годится в дочери: журналисты раскрыли личность новой возлюбленной Максима Виторгана

Годится в дочери: журналисты раскрыли личность новой возлюбленной Максима Виторгана

© Stable Diffusion

Максим Виторган встречается с 23-летней выпускницей МГИМО, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актера Максима Виторгана сняли папарацци с его новой возлюбленной. Отмечается, что пару поймали после спектакля театре «Квартет», где он играет главную роль. Судя по кадрам, Виторган прогуливался с девушкой по центру Москвы держась за руку и обнимал ее, пока возлюбленная ждала такси.

Как выяснили журналисты, новой пассией Виторгана оказалась 23-летняя выпускница МГИМО, она младше актера на 28 лет и является ровесницей сына артиста. Девушка родилась в Кургане и училась по направлению «Политическая психология и конфликтологи», а сейчас преподает английский дошкольникам.

Годится в дочери: журналисты раскрыли личность новой возлюбленной Максима Виторгана

© Telegram-канал SHOT

Напомним, Максим Виторган был женат три раза - он состоял в браке с актрисой Викторией Верберг, маркетологом по имени Наталья и Ксенией Собчак. Брак с телеведущей продлился 6 лет, в этом союзе у них родился сын Платон.

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Источник фото:Stable Diffusion
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#любовь
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