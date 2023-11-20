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15:00, 20 ноября 2023
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Годами всех обманывала: раскрыта настоящая дата рождения Пугачевой

Годами всех обманывала: раскрыта настоящая дата рождения Пугачевой

© Из профиля Instagram*Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Певица Алла Пугачева по американским документам на год старше, чем по российским. Об этом стало известно из эфира шоу «Русские сенсации».

Исполнительница хита «Арлекино» родилась в Москве в 1949 году. Однако в паспорте США у нее указан 1948 год рождения. В эфире передачи возникла дискуссия по этому поводу.

Музыкант Александр Левшин утверждает, что артистка родилась в 1948. В качестве аргументации своей позиции он ссылается на слова экстрасенса Джуны Давиташвили и продюсера Павла Слободкина.

«Джуна, моя названная сестра, с пеной у рта утверждала, что Алла родилась в 1948. Об этом говорил Павел Слободкин, который был в нее безумно влюблен»,— высказался Александр.

Писатель Федор Раззаков придерживается иной позиции. Он убежден, что год разницы не играет никакой роли.

Ранее выяснилось, за какую сумму Алла Пугачева готова тайно прилететь в Москву и выступить.

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