Годами всех обманывала: названа настоящая фамилия Ротару

София Ротару много лет выступала под звучным псевдонимом. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

По информации источника, певица родилась с фамилией Ротарь. Правда, спустя некоторое время она убрала мягкий знак на конце. Примечательно, что привычное звучание Ротару появилось по совету Эдиты Пьехи. Артистка сумела убедить Софию, что такая фамилия является более запоминающейся.

Кроме того, в детстве певицу звали не София, а Софья.

Напомним, что в сентябре 1968 года знаменитость вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Тогда артистка вновь поменяла документы и стала Софией Евдокименко-Ротару. Несмотря на раннюю смерть супруга, певица более 20 лет не меняет двойную фамилию.

Ранее сообщалось, что пропавшую Ротару заметили на кладбище во всем черном на фоне сообщений о тяжелой болезни. Подробности смотрите в этой статье.