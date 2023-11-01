«Глубочайшая ошибка»: подруга Пугачевой раскрыла секрет, почему она не может развестись с Галкиным*

Подруга и любимая портниха певицы Аллы Пугачевой призналась, почему артистка до сих пор не разводится с юмористом Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ), хотя до этого она никогда не жила так долго с мужчинами. Оказалось, что все дело вовсе не в великой любви, а в расчетливости Примадонны.

По словам приятельницы вокалистки, она знает ее с 1976 года. Благодаря этому она смогла узнать всех мужем Аллы Борисовны, в том числе последнего на данный момент, который, к слову, пока держится дольше остальных. Журналисты попытались узнать у портнихи, почему Пугачева так держится за этот брак, неужели так сильно любит? Но ответ удивил. Подруга Примадонны считает, что все дело в детях и том, что Галкин* далеко не глупый человек.

«Он четыре языка знает, три - в совершенстве. Парень неглупый, плюс у них – дети. Другие бы не согласились, а он согласился. Факт остается фактом: раз пошла за ним, значит, другого выхода не было. Алла всегда прекрасно понимала, что и к чему», - поделилась знакомая Примадонны.

Однако отъезд вслед за мужем она считает «глубочайшей ошибкой» Аллы Борисовны, ведь она всегда говорила, что только в России чувствует себя нужной. Ее подруга верит, что рано или поздно она вернется.

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*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: mk.ru