Главный хит группы «На-На» оказался плагиатом: раскрыт обман Бари Алибасова

Музыкальный критик Олег Кармунин рассказал историю хита «Фаина», который исполняла популярная в 90-х годах группа «На-На». По его словам, песня является плагиатом композиции Şinanay турецкой артистки Сезен Аксу.

«В недавних интервью Бари Алибасов говорил, что так и задумывалось. С певицей он давно знаком и это был чуть ли не совместный их проект. Однако на пластинке 1992 года написано, что авторы музыки «Фаины» – Бари Алибасов и Андрей Потемкин», - сказал Кармунин в YouTube-шоу «Истории русской попсы».

Кроме того, критик назвал мифом историю продюсера Бари Алибасова о том, что съемки клипа на песню «Фаина» обошлись ему в «рекордные 50 тысяч долларов». На самом деле видеоряд к песне наполовину состоит из кадров фильма «Великое замыкание, или Детонатор» режиссера Александра Клименко.

По словам Кармунина, Алибасов просто воспользовался готовыми декорациями для фильма. Таким образом, он потратился только на видеопленку.

Ранее мы писали, что состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось после отравления жидкостью для прочистки труб в 2019 году.