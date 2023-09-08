Галкин* признался, что начал жить у Вайкуле из-за ревности Пугачевой

Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) дал первое интервью после эмиграции, в котором раскрыл многие аспекты своей нынешней жизни. В том числе он заговорил об отношениях с подругой жены певицей Лаймой Вайкуле. Оказалось, что она не только преподает комику латышский язык, но и довольно часто впускает его к себе пожить.

Как признался Галкин*, его супруга Алла Пугачева прекрасно знала, что он гостит у ее коллеги. Более того, именно она его и направляет к ней. А все из-за ревности. Вайкуле же Примадонна доверяет, считая, что с ней ее муж в надежных руках.

«Мы вообще отсюда не выходим (из дома Лаймы Вайкуле – прим. «Страсти»). У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром», - поделился Максим Галкин*.

К слову, в эти визиты певица учит мужа подруги латышскому языку, который все больше начинает ему нравится. Юморист рассказал, что новые знания тяжело усваиваются у него в голове, но это не делает занятия менее интересными. По мнению Галкина*, так как он сейчас дает международные концерты, он должен знать много языков, чтобы хотя бы находить контакт с иностранными зрителями.

Ранее стало известно, почему Алла Пугачева больше никогда не сможет петь на сцене.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: StarHit