Галкин* нарушил закон в другой стране: что ждет артиста
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Недавно юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) исполнил на своем концерте песни Виктора Цоя и группы «Ласковый май». Юрист по авторскому праву Виктор Осипов рассказал, могут ли артиста привлечь к ответственности.
Эксперт считает, что Галкина* могут обязать выплатить денежную компенсацию правообладателям в случае несогласованного исполнения песен.
«Если он будет привлекаться к ответственности, то по закону той страны, где его нарушил. За границей, как и у нас, взимают компенсацию за нарушение авторских прав», — рассказал юрист в интервью порталу Абзац.
Однако правообладатель, может подать в суд, даже если артист нарушил закон в другой стране. В России действует наказание в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей. В тюрьму за такое, пояснил он, не сажают.
Напомним, юморист в свою новую концертную программу он включил песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова, чем вызвал критику среди поклонников творчества указанных артистов. За исполнение песни «Белые розы» фанаты Шатунова попросили скандального продюсера Андрея Разина наслать проклятие на шоумена.
Ранее мы писали о том, с кем останутся ЭКО-дети Пугачевой и Галкина* после развода звездной пары.
*(признан иностранным агентом на территории России)