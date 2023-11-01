«Фильм ужасов, Хичкок!»: во что дети превратили дом Киркорова за время его отсутствия

Певец Филипп Киркоров вернулся в Россию из Китая, где он принимал участие в съемках нового проекта телеканала ТНТ «Сокровища императора». Первым делом артист поехал домой, чтобы встретиться с детьми, которые сильно скучали в разлуке с отцом.

Киркоров был удивлен, что дети украсили особняк тыквами, привидениями, скелетами и паутиной. Так наследники поп-короля праздновали Хэллоуин.

«Думал ли я, что наша обитель превратится вот в такое! Какая красота! Это действительно произведение искусства. Фильм ужасов, Хичкок!» — восхитился Киркоров дизайном от детей.

Певец признался, что он счастлив воссоединиться с детьми после долгой разлуки, пишет The Voice.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров уже давно не скрывает, что в его жизни после развода с Аллой Пугачевой вновь появилась любовь. Свою избранницу исполнитель не показывает, но намекнул на то, что тайно женился. В личном блоге он вышел на связь с поклонниками с кольцом на безымянном пальце.