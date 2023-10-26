Филиппа Киркорова поздравляют с женитьбой: церемония прошла тайно

Певец Филипп Киркоров уже давно не скрывает, что в его жизни после развода с артисткой Аллой Пугачевой вновь появилась любовь. Свою избранницу исполнитель не показывает, но при этом всем рассказывает, насколько с ней счастлив. Теперь же он еще и намекнул на то, что тайно женился на даме сердца. В личном блоге он вышел на связь с поклонниками с кольцом на безымянном пальце.

С прошлого года Филипп стал кардинально меняться. Он лег под нож пластического хирурга, подобрал новый цвет волос и занялся своим здоровьем. Сначала многие решили, что таким образом он просто готовится к юбилейным концертам. Но оказалось, что на все перемены Киркоров решился ради новой возлюбленной. Об этом он лично сообщил журналистам.

Несмотря на то, что певец довольно много говорит об избраннице, личность ее он по-прежнему не раскрывает. Известно то, что она уже живет в одном доме с артистом. А бывшая невеста Филиппа диджей Катя Гусева делилась, что пара даже готовится к свадьбе. Возможно, церемония действительно состоялась, просто тайно. На это Киркоров намекнул, продемонстрировав фанатам кольцо, напоминающее обручальное. Так что теперь ее активно поздравляют в социальных сетях с женитьбой.

Впрочем, никаких комментариев вокалист пока не дает, так как сильно загружен работой. Появилась информация, что он стал участником нового шоу «Сокровища императора». Так что теперь остается только ждать, когда Филипп найдет время и расскажет, изменился ли его статус холостяка или нет.

Ранее психолог оценила невесту Филиппа Киркорова.

Источник: личный блог Филиппа Киркорова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)