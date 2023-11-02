Филипп Киркоров спел без фонограммы и стал объектом насмешек в Сети

Певец Филипп Киркоров опозорился на концерте, посвященном юбилею «Авторадио». Артист так увлекся омоложением и пластическими операциями, что совершенно забыл про свои вокальные данные, которые также требуется усовершенствовать.

В Сети появилось видео с выступлением Киркорова. Артист решил исполнить для поклонников один их своих хитов без помощи фонограммы. И, судя по звукам, которые доносились в микрофон, лучше бы он не пел вживую.

Поклонники раскритиковали вокальные данные артиста и призвали его заняться голосом, а не телом.

«Жалкое блеяние», - приводит Киноафиша комментарии пользователи соцсетей.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вернулся в Россию из Китая, где он принимал участие в съемках нового проекта телеканала ТНТ «Сокровища императора». Первым делом артист поехал домой, чтобы встретиться с детьми, которые сильно скучали в разлуке с отцом. Он был удивлен, что дети украсили особняк тыквами, привидениями, скелетами и паутиной.