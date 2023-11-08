НАШ ШОУБИЗ
22:00, 08 ноября 2023
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Филипп Киркоров сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую

Филипп Киркоров сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров удивил поклонников и журналистов на фестивале Best Music Fest, организованном «Русской Медиагруппой». Все были в шоке от худобы артиста, передает Пятый канал.

Гости мероприятия заметили, что после поездки в Китай исполнитель очень сильно изменился — он сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую. При этом во время выступления Киркоров бегал, исполняя сложные партии. По мнению собравшихся, далеко не каждому, тем более в возрасте певца, удастся так выглядеть и двигаться.

Ранее король отечественной эстрады рассказал о своем главном страхе. По словам Киркорова, он боится темноты.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#Филипп Киркоров
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#внешность
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