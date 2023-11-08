22:00, 08 ноября 2023
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Филипп Киркоров сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров удивил поклонников и журналистов на фестивале Best Music Fest, организованном «Русской Медиагруппой». Все были в шоке от худобы артиста, передает Пятый канал.
Гости мероприятия заметили, что после поездки в Китай исполнитель очень сильно изменился — он сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую. При этом во время выступления Киркоров бегал, исполняя сложные партии. По мнению собравшихся, далеко не каждому, тем более в возрасте певца, удастся так выглядеть и двигаться.
Ранее король отечественной эстрады рассказал о своем главном страхе. По словам Киркорова, он боится темноты.
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Филипп ИвановТеги: