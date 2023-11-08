Филипп Киркоров сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров удивил поклонников и журналистов на фестивале Best Music Fest, организованном «Русской Медиагруппой». Все были в шоке от худобы артиста, передает Пятый канал.

Гости мероприятия заметили, что после поездки в Китай исполнитель очень сильно изменился — он сменил фигуру солидного взрослого мужчины на юношескую. При этом во время выступления Киркоров бегал, исполняя сложные партии. По мнению собравшихся, далеко не каждому, тем более в возрасте певца, удастся так выглядеть и двигаться.

Ранее король отечественной эстрады рассказал о своем главном страхе. По словам Киркорова, он боится темноты.