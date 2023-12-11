Филипп Киркоров признался, что решил жениться на Алле Пугачевой из-за песни

Певец Филипп Киркоров прожил в браке с Аллой Пугачевой 11 лет, несмотря на большую разницу в возрасте. По словам артиста, он решил жениться на Примадонне после того, как услышал ее песню «Сильная женщина плачет у окна».

«Меня снимали на Новый год в каком-то 86-м или 87-м году. И сидит семья и ждет: сейчас сына покажут. А меня вырезали. Один раз вырезали, второй раз вырезали. И вот пригласили в третий раз с песней «Роза на снегу». И меня так красиво сняли. И вот я смотрю новогодний огонек и думаю: неужели снова вырежут? И вот смотрю и слышу вступление своей песни. Думаю: не может быть!», - вспомнил Киркоров в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube.

Артист отметил, что следом в новогоднем шоу показали выступление Аллы Пугачевой с песней «Сильная женщина плачет у окна», увидев которое он сразу понял, что хочет сделать предложение руки и сердца именно этой женщине.

«И сделал, наглая рожа», - засмеялся Киркоров.

Премьера песни «Сильная женщина плачет у окна» состоялась в новогоднюю ночь 1994 года. Автором композиции стал Аркадий Укупник. Ранее он рассказывал, что Пугачева отредактировала текст песни под себя и довольно сильно изменила слова.

«Сильную женщину» придумала она, потому что там были совершенно другие слова. Придумала вот этот образ: сильная женщина плачет у окна. Она стала абсолютно полновластным соавтором песни», - вспоминал Укупник.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 году. В 2005 году пара распалась якобы из-за романа певицы с молодым юмористом Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ).

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров активно готовится к встрече Нового года и уже начал украшать дом. Он решил не скупиться на декоре и потратил на праздничную елку 811 тысяч рублей.

*(Признан иноагентом на территории России)