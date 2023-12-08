Филипп Киркоров потратил почти миллион рублей на пятиметровую новогоднюю елку

Певец Филипп Киркоров активно готовится к встрече Нового года и уже начал украшать дом. Он решил не скупиться на декоре и потратил на праздничную елку 811 тысяч рублей.

Киркоров установил на первом этаже пятиметровое дерево, декорированное в красных, белых и золотых тонах.

По данным Telegram-канала «Звездач», только за дерево высотой пять метров и диаметров 2,6 метра Киркоров заплатил 237 тысяч рублей. Новогодние игрушки обошлись 56-летнему поп-королю в 350 тысяч рублей. За гирлянду он заплатил еще 42 тысячи рублей. Кроме того, пространство вокруг елки украшают новогодние фигурки стоимостью 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров уже несколько месяцев рассказывает журналистам о новой таинственной возлюбленной, но при этом постоянно упоминает и свою бывшую супругу Аллу Пугачеву, с которой был счастлив совсем недолго. Отвечая на вопрос, кто для него Примадонна теперь, артист назвал ее своим непоколебимым авторитетом.