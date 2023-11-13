Филипп Киркоров нагло нарушил строгое правило в Китае: позволил себе лишнее
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Певец Филипп Киркоров во время съемок в Китае удивлял окружающих своим видом. Оказалось, что после многочисленных пластических операций поп-король позволял себе ходить по улицам полуголым. Об этом сообщил хирург артиста Тимур Хайдаров, пишет Вокруг ТВ.
Напомним, что знаменитость принимал участие в новом шоу ТНТ «Сокровища императора». Съемки были в октябре, звезды шоу-бизнеса отправились в Китай.
Киркоров почувствовал свободу и отказался от части одежды. Он пользовался моментом, что его реже узнают в Поднебесной, чем в России. Поэтому иногда позволял себе ходить с голым торсом.
«В Китае запрещено ходить голым, но Филиппу разрешили. Он ходил по Китаю практически голым», — рассказал пластический хирург.
Ранее было рассекречено имя новой возлюбленной Филиппа Киркорова.