Фигурист Костомаров рассказал о моменте, когда почувствовал полное опустошение в жизни

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенесший множество операций из-за опасной болезни, поделился историей про момент в жизни, когда испытал полное опустошение. С таким чувством спортсмен столкнулся после измены жены Оксаны Домниной.

Фигурист рассказал о личной жизни в студии шоу «Секрет на миллион» на НТВ. По словам Романа, один раз его брак оказался на грани распада. Тогда Костомаров испытывал проблемы с алкоголем, а у супруги случился роман на стороне. В итоге олимпийский чемпион узнал об измене и почувствовал полное опустошение. Доходило даже до случаев психоза, но впоследствии отношения удалось спасти. Оксана Домнина вернулась в семью, а Роман изменил образ жизни.

Ранее врач-реабилитолог предупредил Костомарова об опасности садиться за руль. По его словам, людям с протезами крайне опасно управлять машиной.