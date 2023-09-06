Евгения Медведева рассказала, как затащить ее в постель

Фигуристка Евгения Медведева считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересуют не только ее спортивные достижения, но и личная жизнь. Двукратная чемпионка мира получила от подписчиков неожиданный вопрос: «Как затащить вас в постель?». К слову, ответ Медведевой не заставил себя ждать.

«Меня не надо затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — цитирует Газета.Ru высказывание фигуристки.

Напомним, что недавно Евгения подтвердила роман с коллегой Дмитрием Чигиревым.

Ранее стало известно, о какой опасности предупреждает побег 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Подробности смотрите в этой статье.