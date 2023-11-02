Евгений Петросян потерял семью из-за бывшей жены Елены Степаненко

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина отреклась от отца после его скандального развода в 2018 году с коллегой по сцене Еленой Степаненко. Родственница артиста, ушедшего к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, также запретила ему видеться и общаться с внуками.

Как пишет «Киноафиша», на мнение Викторины повлияла Степаненко, которая после развода затаила обиду на Петросяна. Бывшие супруги несколько лет делили совместно нажитое имущество и сейчас избегают встреч, отказываясь выступать на одной сцене.

В настоящее время Степаненко продолжает тесно общаться с Викториной, ее дети называют Елену бабушкой. При этом о родном дедушке даже слышать не хотят. Сам Евгений Петросян отказывается комментировать раскол в семье из-за его молодой избранницы.

Ранее мы писали, что народный артист РСФСР Евгений Петросян выступил с большим сольным концертом в Москве в честь 60-летия пребывания на эстраде. 78-летний юморист много шутил о прожитых годах. В одном из номеров он зачитал стихотворение, в котором с иронией указал на свой солидный возраст и сопутствующих ему заболеваниях.