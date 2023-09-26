Эвелина Бледанс спешно покинула родной дом ради свидания с любимым мужчиной
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Время от времени Эвелина Бледанс выезжает за пределы России, так как в Израиле находится ее сын от прошлого брака. Молодой человек предпочел быть рядом со своим отцом Дмитрием, из-за чего его звездной маме приходится при любой удачной возможности уезжать из страны.
Прямо сейчас певица отдыхает за границей вместе с детьми. В своем микроблоге она опубликовала трогательные кадры, на которых позирует с сестрой Майей и сыновьями Николаем, Семеном.
«Сегодня я в Израиле с сыновьями и сестрой. Хорошей записи нам всем в книгу судеб», – отметила Эвелина Бледанс.
Примечательно, что старший сын артистки за последние годы практически не изменился. Образ панка никуда не делся, и Николай продолжает ходить с цветными волосами.
Фанаты поздравили телеведущую с поездкой и долгожданной встречей с ребенком, а некоторые особо внимательные подписчики оценили внешний вид 29-летнего сына Бледанс.
«Вы больше выглядите парой, чем мамой. А семья крутая. Красивые, дружные», «Красивая мама и детки», «У вас красивые дети. Мамочка красивая и детки! Счастье всей вашей семье», – прокомментировали пользователи Сети.
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