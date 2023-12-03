Этот советский фильм стал одним из самых провальных: в съемках участвовала Элизабет Тейлор

Советские режиссеры не раз сотрудничали с иностранными коллегами. Так, например, Эльдар Рязанов снял «Невероятные приключения итальянцев в России» вместе с кинематографистами из Италии. Однако далеко не все такие работы были хорошо восприняты публикой.

В 1970-х на большие экраны вышла советско-американская лента «Синяя птица», в которой снялись такие звезды, как Ава Гарднер, Джейн Фонда, Надежда Павлова, Георгий Вицин. Также в съемках приняла участие Элизабет Тейлор. Режиссером фильма стал Джордж Кьюкор.

Но, как только картина стала доступна для просмотра, зрители раскритиковали ее, сообщает Киноафиша. Фильм ругали за плохие декорации, невнятную игру актеров и претенциозность. В результате «Синяя птица» стала настоящим провалом.

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