Этот нелепый киноляп в картине Эльдара Рязанова зрители игнорировали годами: все дело в очках

В знаменитой ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» обнаружили забавный киноляп. Об этом сообщает Киноафиша.

В одной из сцен, где суровая начальница Людмила Прокофьевна общается со своим подчиненным Новосельцевым, героиня снимает очки, чтобы подчеркнуть важность и даже интимность происходящего. Только вот во время смены кадров аксессуар в руках актрисы незаметно переворачивается.

Однако это далеко не первый киноляп, который зрители заметили, пересматривая популярные картины советских режиссеров. Так, в фильме «Москва слезам не верит» главный герой Георгий накрывает пледом Катерину. Как оказалось, этот же плед уже появлялся в картине, но в другой момент.

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