«Это вышло бы на мировые СМИ»: кто доверился хирургу Тимуру Хайдарову после скандала

Пластический хирург Тимур Хайдаров после скандала с недовольными пациентами заявил, что его новым клиентом стала «крупная заграничная звезда». При этом доктор отказался назвать имя известного за рубежом человека, прибегнувшего к его услугам.

«У них там такие правила о неразглашении. И опять же, наверное, в напряженной ситуации в мире он как бы не захотел этого разглашать. Конечно, было бы круто рассказать», — признался хирург в беседе с Пятым каналом.

Как уточнил Хайдаров, он уже прооперировал звездного пациента и тот остался очень доволен результатами. При этом хирург подчеркнул, что рассказал об этом не ради самопиара, а показать, что в России есть такой уровень хирургии пластической, что зарубежные звезды летят и делают операции.

«Вот больше с точки зрения, наверно, какого-то патриотизма хотелось показать. Это в любом случае вышло бы и на мировые СМИ, там уровень такой звезды был», — заверил Хайдаров.

Несколько месяцев назад врача обвинили в халатном отношении к пациенткам — неудовлетворительным результатом после пластических операций поделились певицы Любовь Успенская и Слава. После этого к ним присоединились обычные женщины, которые тоже остались недовольны результатами хирургического вмешательства.

Ранее мы писали, что Тимур Хайдаров намекнул на новые изменения во внешности Филиппа Киркорова. По словам самого артиста, «шаманские ручки» хирурга изменили его жизнь в лучшую сторону. Благодаря Хайдарову он похудел на 20 килограммов и теперь носит 44 размер одежды вместо 56.