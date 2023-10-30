«Это ужас»: Суханкина раскрыла заработок группы «Мираж»

Маргарита Суханкина получила за работу с группой «Мираж» белую «Таврию». Об этом певица сообщила в эфире шоу «Звезды сошлись».

Маргарита имеет большой водительский стаж: она села за руль более 30 лет назад. Тогда ее первой машиной стала белая «Таврия», подаренная за работу с группой «Мираж». По воспоминаниям артистки, в конце 80-х в стране было трудно что-то купить. Вот почему она брала оплату за труд техникой.

«Механика — это ужас. В гараж я училась въезжать задним ходом до первого удара. Мне хотелось другую машину, но меня никто не спрашивал», — высказалась Маргарита.

Певица сообщила, что товарищи возмутились подаренным ей авто. По их мнению, Суханкина была достойна большего.

«Мне говорили, что под моими окнами надо было «Mercedes» поставить, а не «Таврию»», — резюмировала знаменитость.

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