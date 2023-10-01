Это становилось привычным: стала известна истинная причина развода Климовой и Петренко
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Звезда фильма «Мы из будущего» Екатерина Климова закрутила роман с коллегой Романом Петренко еще в 2003 году, будучи женатой на своем первом муже. Прожив почти 10 лет в браке, пара распалась в 2013 году.
Впрочем, о причинах развода супруги говорят не часто. Свет на историю пролил сам Роман Петренко. Он объяснил, что часто был занят съемками фильмов, поэтому не уделял достаточно времени семье. Кроме того, виноват и алкоголь, сообщает Teleprogramma.pro.
«Я каждый вечер приходил в номер после съемок и выпивал. Это становилось для меня привычным», — объяснил актер.
После очередного периода запоя Петренко вернулся домой, но не обнаружил там ни детей, ни супругу.
Ранее мы писали о том, что бывшая жена Федора Бондарчука подала на него в суд спустя 7 лет после развода.