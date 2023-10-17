«Это раздражает»: известно, почему Бабкина отказывается от свадьбы с Гором

Надежда Бабкина и Евгений Гор уже несколько лет состоят в отношениях. Несмотря на это, пара не спешит с регистрацией брака. В беседе с изданием «ДНИ.РУ» нумеролог Фарида Красавкина объяснила, почему певица избегает свадьбы с избранником.

По словам эксперта, знаменитости обладают разными характерами. Как выяснилось, Бабкина подавляет Гора, контролирует его и придирается к мелочам. Евгения «это раздражает», поскольку он не любит, когда на него давят.

Кроме того, Фарида заявила: Надежда и Евгений находятся в созавистмых отношениях. Между ними есть страсть, но нет надежности. Вот почему они не готовы брать ответственность друг за друга.

«Такой союз похож на гостевой брак, в котором каждый пребывает до тех пор, пока не найдет что-то лучше и интереснее», – заявила нумеролог.

Ранее мы писали о том, что Бабкина предъявила публике молодого фаворита. Подробности смотрите в этой статье.