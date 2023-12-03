Как дочь Сергея Астахова оказалась в больнице: артист потратил на лечение 600 тысяч

Сергей Астахов стал гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион». В эфире актер признался, что его дочь Мария страдает от анорексии.

Звездная наследника хотела сбросить несколько килограммов и начала худеть нездоровым способом. Так, в один день она просто перестала есть.

Более того, девушка даже пошла на крайние меры и принимала сомнительные таблетки для похудения. По словам артиста, все это происходило несколько лет. В какой-то момент Астахов заставил дочь обратиться за помощью врача.

«Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: «Пойдешь в больницу», – рассказывает актер.

В итоге Сергей заплатил за лечение Марии 600 тысяч рублей. Теперь, как утверждает знаменитость, он знает все об анорексии. Астахов до сих пор переживает за здоровье дочери.

По его словам, однажды организм Анны и вовсе перестал воспринимать еду. Актер вспомнил, как они сидели в ресторане, девушка съела рис с креветками, и ей стало плохо. Сейчас вес Марии составляет 48 кг при росте 172 см.

Сергей Астахов добавил, что не знает, почему у его дочери появилась эта болезнь. При этом он не исключает, что когда-то мог сделать замечание Марие по поводу фигуры, которое сподвигло ее на похудение.

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