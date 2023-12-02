«Это несправедливо!»: дочь Любови Успенской «потеряла мать навсегда»

Дочь Любови Успенской призналась, что раньше мечтала родиться в обычной семье. Об этом звездная наследница рассказала в свежем интервью для YouTube-канала «Алена, блин!».

Будучи подростком, Татьяна Плаксина заставляла маму сильно волноваться. Всем своим поведением девушка выражала протест, поскольку не любила, когда ее сравнивали с родительницей. Кроме того, Татьяне не нравилось, что все от нее ожидали грандиозных успехов.

«У меня было такое чувство, что это несправедливо. Я хотела бы родиться в обычной семье, где меня бы никто не трогал, и никто бы не смотрел на меня как будто под микроскопом. Я на тот момент хотела понять кто я. Я не понимала, что я за человек», – заявила она.

А потом девушка и вовсе съехала от Успенской и полетела в США, где жил ее отец. Однако уже через год она осознала, что не нужна папе и никто не заботится о ней так, как мать.

«На тот момент мне просто хотелось быть рядом с мамой. Все эти обиды прошлого оказались никчемными по сравнению с угрозой того, что я потеряла свою мать навсегда», – подытожила Татьяна Плаксина.

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