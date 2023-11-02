Это непонимание сводит с ума: поклонники Ирины Аллегровой рассказали о пропаже певицы

Поклонники Ирины Аллегровой подняли тревогу из-за внезапной пропажи певицы.

В официальной группе певицы ВКонтакте фанаты знаменитости, истосковавшиеся по живым выступлениям «Императрицы» бьют тревогу - их любимая звезда не появляется ни на экранах ТВ ни на сцене уже несколько месяцев. Причем часть своих последних выступлений она была вынуждена отменить по неизвестным причинам.

«Многие поклонники купили билеты на концерт Александра Домогарова в Москве, который прошел в Театре эстрады 31 октября. Так как там изначально была заявлена Аллегрова. Некоторые даже из другого города планировали поездку. Но спустя неделю, вдруг из списка участников странным образом пропадает ее фамилия», - рассказали поклонники.

Перестала Аллегрова сниматься и в различных телепроектах. Хотя фанаты ждут ее выступление на грядущем «Новогоднем огоньке», особых надежд на это не питают.

«Мы ее очень любим и сильно скучаем, она перестала где-либо сниматься, участвовать даже в сборных концертах, почему так происходит? Этим вопросом задаются все фанаты. Просто уже у всех накипело... И это непонимание сводит с ума», - объяснили фанаты.

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