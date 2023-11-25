«Это не только наш мир»: Наталья Земцова рассказала о встрече с призраком

Актриса Наталья Земцова рассказала Пятому каналу, что верит в сверхъестественное.

Звезда убеждена, что призраки существуют. Земцова призналась, что иногда «чувствует» рядом с собой присутствие духов.

«Но 100% ты что-то чувствуешь, понятно, что это не только наш мир. Я, допустим, в этом убеждена, что это не только мы тут ходим, что явно есть какие-то энергии другие», – пояснила актриса.

Наталья Земцова обрела свою популярность благодаря таким проектам, как «Восьмидесятые» и «Эпидемия». Более того, девушка снялась в «Кухне», «Чикатило», «Инсомнии» и «Многоэтажке».

Напомним, у актрисы есть сын от гитариста из группы Uma2rman Сергея Кристовского. В 2022 году Наталья заявила, что разошась с артистом. Как говорит Земцова, брак рухнул из-за ее профессии.

При этом бывшие возлюбленные сумели сохранить дружеские отношения, и Наталья никак не препятствует общению сына с отцом.

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