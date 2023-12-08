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13:00, 08 декабря 2023
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«Это катастрофа»: Люся Чеботина раскрыла правду о новом возлюбленном Клавы Коки

«Это катастрофа»: Люся Чеботина раскрыла правду о новом возлюбленном Клавы Коки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Люся Чеботина назвала катастрофой новый роман певицы Клавы Коки, об этом сообщает Super.ru.

Знаменитость посетила концерт «Танцы! Елка! Муз-тв!» и в беседе с журналистами высказала свое мнение о мужчине Клавы Коки. По словам Чеботиной, бойфренд Коки является нарциссом.

«Этот тоже нарцисс. Клава, заканчивай!» - заявила она, увидев фото мужчины.

Позже она добавила, что ее смущает выбор коллеги по сцене. Напомним, певица встречается с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным.

«В этом году было много катастроф, поэтому, возможно, эти катастрофы в виде их любви принесут какую-то пользу. Но пока что меня смущает выбор Клавы», - рассказала она.

На вопрос журналистов о том, почему рядом с ней нет мужчины, Чеботина вновь подшутила над Кокой.

«А вы спросите у Клавы - не хочет она мужское плечо?» - заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Люсе Чеботиной пришлось отбиваться от зоозащитников.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#любовь
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