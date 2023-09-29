«Это была любовь»: певец Дима Билан воссоединился с бывшей невестой
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Певец Дима Билан воссоединился с бывшей невестой Еленой Кулецкой, на которой обещал жениться в случае победы на музыкальном конкурсе «Евровидение». Бывшие возлюбленные встретились на гала-ужине, который организовала продюсер Яна Рудковская. Об этом сообщает Вокруг ТВ.
Модель была приглашена в качестве гостьи. Елена не стеснялась камер и вышла на сцену к Диме, чтобы исполнить с ним легендарную песню «Это была любовь». Блондинка снималась в клипе музыканта на эту композицию в 2006 году.
Журналисты пишут, что во время выступления Билан не сводил глаз с экс-избранницы и обнимал ее за талию. Она тоже смотрела на него с восторгом, а после ушла на свое место. Весь вечер девушка двигалась под музыку артиста рядом с другими присутствующими.
Ранее мы писали о том, как Гагарина и Билан вновь устроили скандал в эфире «Голоса».