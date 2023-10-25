«Есть опасность»: Надежда Бабкина прекратила общение с Софией Ротару

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что проживающая на Украине София Ротару хотела выступить на ее сольном концерте в Москве, но певице не разрешили приехать. Об этом сообщает Абзац.

«Надо, прежде чем уехать, подумать, потому что вернуться домой всегда охота, особенно когда ты теряешь подпитку генетическую», – пояснила артистка, напомнив, что вся семья Ротару проживает в Киеве.

Бабкина также призналась, что они с Ротару всегда поддерживали другу друга и даже подготовили совместное выступление, но сейчас решили временно прекратить общение.

«Мы с ней созваниваемся, говорим, поддерживаем друг друга. На какое-то время сейчас прервали, потому что есть опасность», – сказала певица, подчеркнув, что Ротару находится в осадном положении, которое не может изменить.

Ранее Надежда Бабкина поддержала идею перенести прах Вячеслава Зайцева в Москву. Народная артистка России близко дружила с модельером. По ее мнению, могилу Зайцева стоит перенести на Новодевичье кладбище и похоронить со всеми почестями. Вячеслав Зайцев похоронен на Жегаловском кладбище в Московской области.