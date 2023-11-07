«Есть одна мечта»: композитор Юрий Антонов раскрыл свое самое сокровенное желание

В Кремле прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича. На мероприятии выступил 78-летний композитор Юрий Антонов. В беседе с корреспондентами он рассказал о своем самом сокровенном желании.

«У человека, который весь седой насквозь, есть одна мечта: чтобы здоровье не подкачало. Это самое главное мое желание, больше мне ничего не нужно», — рассказал он в беседе с mk.ru.

Напомним, Юрий Антонов бросил творчество из-за проблем со здоровьем. Несколько лет назад композитор перенес тяжелую операцию по замене сустава на колене. После хирургического вмешательства он испытывает серьезную боль.

Музыкант рассказывал, что прошел уже несколько этапов реабилитации, однако неприятные ощущения в колене не уходят.

Ранее композитор рассказал, что отказался от алкоголя.