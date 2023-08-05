Елизавета Арзамасова перенесла две серьезные операции: лицо актрисы теперь не узнать

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала о двух перенесенных операциях. По признанию знаменитости, обе были довольно серьезные, но одна вынужденная, а другая запланированная. Подробности звезда «Папиных дочек» раскрыла в личном блоге.

Как оказалось, долгое время супруга Ильи Авербуха скрывала от своей аудитории существенные изменения во внешности, которые, к слову, некоторые все равно заметили. Все дело в том, что во время участия в ледовом проекте Елизавета неудачно упала на репетиции и сломала нос, из-за чего ей пришлось в первый раз лечь под нож хирурга.

«Сросся нос не очень красиво, кривоватенько, но мне ж некогда, у меня же «ёлки». А потом отпуск с мужем и так далее», - поделилась актриса на своей странице в социальной сети.

Возможно, Арзамасова и не стала бы ничего переделывать, если бы не очередное несчастье. На одном из спектаклей партнер по сцене открыл дверь прямо в лицо артистке и вновь повредил ей нос. Пришлось отправляться в клинику.

«Ремонтировать, ну и форму деликатно поправили, конечно. Я боялась: вдруг потеряю лицо? Муж страшно переживал», - вспомнила Елизавета.

Теперь актриса уже привыкла к своей новой внешности. А когда слышит о том, что изменилась, отвечает: «Смиритесь». «Мне с вами и с прежним носом было хорошо и счастливо. Полюбите меня теперь с новым», - заключила Арзамасова.

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