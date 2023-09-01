Елена Проклова рассказала об одиночестве и состоянии здоровья накануне юбилея

Актриса Елена Проклова рассказала об одиночестве и восстановлении после перелома ноги накануне юбилея.

2 сентября заслуженная артистка РСФСР отметит свое 70-летие. Актриса призналась, что не планирует пышного праздника. По ее словам, день рождения она хочет провести в одиночестве. Несмотря на то, что актриса уже начала приглашать гостей на яхту, в какой-то момент она решила все отменить.

«Не то чтобы этих людей я видеть не хочу, просто хочу побыть одна. Я живу с ежедневными будничными заботами. И мне очень хорошо», — рассказала она.

В свой юбилей Проклова желает себе только одного — крепкого здоровья. В январе во время гастролей она травмировала ногу, которая долго заживала. Сейчас самочувствие Елены Игоревны хорошее.

«Чувствую себя прекрасно. Никогда в жизни я так долго не отдыхала, как в этом году. Поэтому полна сил и желания работать. И с ногой тоже все в порядке. Стараюсь о ней не думать: мне делают костюм к новой роли, и я решила, что могу себе позволить довольно высокие каблуки», — поделилась Проклова.

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