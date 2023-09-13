НАШ ШОУБИЗ
14:00, 13 сентября 2023
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«Элемент провокации»: 54-летняя Бондарчук показала фигуру в белье

«Элемент провокации»: 54-летняя Бондарчук показала фигуру в белье

© Из профиля Instagram* Бондарчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Летом 2023 года Светлана Бондарчук сообщила о пополнении в семье. Сын знаменитости появился на свет благодаря услугам суррогатной матери. О переменах в жизни Светлана рассказала не сразу, а после того, как мальчику исполнилось полгода. Пользователи Сети отметили, что с рождением ребенка Бондарчук помолодела на глазах. Это подтверждает и новый снимок знаменитости.

В личном блоге Светлана поделилась смелой фотографией. На ней Бондарчук запечатлена в брючном костюме, надетом поверх черного кружевного белья. Знаменитость убеждена, что в одежде «элемент провокации» способен не только разнообразить образ, но и поднять настроение.

«Главное — пройти по краю, но не переступить его. Это я умею делать очень хорошо», — цитирует Вокруг ТВ Светлану.

Ранее мы писали о том, что 57-летняя Екатерина Андреева показала фигуру в экстремальном мини. Подробности смотрите в этой статье.

«Элемент провокации»: 54-летняя Бондарчук показала фигуру в белье

© Из профиля Instagram* Бондарчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Источник фото:Из профиля Instagram* Бондарчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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