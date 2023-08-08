Еле стоит на ногах: истощенную Аллу Пугачеву подозревают в тяжелой болезни

Певица Алла Пугачева напугала поклонников своим видом на новой фотографии, которую опубликовал ее муж. В соцсетях начали обсуждать то, что у Примадонны могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Недавно в Сети ходили слухи о том, что в отношениях супругов не все так гладко. Пугачева все чаще появлялась в гордом одиночестве, а ее любимый юморист ездил по гастролям. Но пара посетила музыкальный фестиваль подруги Лаймы Вайкуле, а теперь проводят время вдвоем. При этом они не забывают про детей.

В соцсетях появилось семейное фото, на котором Пугачева позировала в коротких шортах.

«Вечер. Июнь. Израиль», — написал муж артистки.

Поклонники принялись обсуждать звездную семью. Многие отметили, что подрастающий сын Гарри все больше становится похож на бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова. А сама Пугачева, по мнению подписчиков, слишком похудела. Они обратили внимание на ее тонкие ноги.

«Гарик похож на Филиппа», «Какие вы прекрасные все. Алла Борисовна просто восхитительна! Любим бесконечно!», «У Аллы Борисовны такие красивые ноги!», «У Пугалкиной анорексия?» — написали в комментариях.

Алла Борисовна не обращает внимание на критику в Сети и давно не общается с поклонниками.

Ранее мы писали о том, как свадьба Филиппа Киркорова оказалась под угрозой: виновата Алла Пугачева.