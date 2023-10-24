Еле ходит и говорит: что происходит с тяжелобольным Александром Ширвиндтом

Актер Александр Ширвиндт уже довольно давно старается не появляться на публике из-за проблем со здоровьем. Поклонники замечают, что он уже еле передвигается – только с палочкой и при помощи помощников, а также ему все труднее разговаривать.

Увидеть звезду советского кино сейчас можно только благодаря его сыну, который периодически публикует в Сети фото и видео с отцом. Недавно он вновь показал 89-летнего артиста, и эти кадры вызвали сочувствие у поклонников. Дело в том, что они заметили, что их кумир уже совсем плох. Напомним, что Александру Анатольевичу диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.

В комментариях пользователи отметили, что, несмотря на заметные проблемы со здоровьем, Ширвиндт продолжает оставаться позитивным и не унывает. Они пожелали ему еще долгих лет жизни.

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Источник: Экспресс газета.